الشباب يسقط ورقة نجم ليفربول بيسكان.. وسييرا بديله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تجدِ الخبرات الاحترافية التي كان يحملها مدرب فريق الشباب الكروي الأول، الكرواتي إيغور بيسكان إبان، تجربته الاحترافية مع ليفربول الذي حقق معه 6 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا موسم 2004-2005، وكأس السوبر الأوروبي 2001-2002 في البقاء مع الليث حتى نهاية عقده، بعد أن أقيل أمس من منصبه إثر فشله في تحقيق مركز متقدم في سلم ترتيب دوري روشن السعودي ودخول الفريق في سلم المناطق الخطرة بـ 18 نقطة وضعته في المركز الـ 13، بخلاف خروجه من بطولة كأس الملك.

وجاء سقوط إيغور بيسكان من عرش تدريب الليوث بعد أن أمضى 68 يوما في الإشراف على تدريبة بعد أن خلف المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، الذي أقيل من منصبه، بعد 41 يوما فقط من تدريبه الفريق العاصمي، بعد أن تولى تدريب الفريق خلفا للإسباني فيسنتي مورينو، الذي سجل أول حالة إقالة لمدربي الدوري السعودي في الموسم الجاري 2023/2024.

ورقة ليفربول

وتعد ورقة لاعب ليفربول السابق إيغور بيسكان الورقة الثانية التي تسقط لنجوم النادي الإنجليزي بعد أن كان السقوط الأول لزميلة روبي فاولر الذي أقيل من مهمة تدريب فريق القادسية الذي يخوض غمار منافسات دوري يلو في أكتوبر الماضي، مع بقاء نجم ليفربول ستيفن جيرارد في منصبه كمدير فني للفريق الاتفاق الكروي حتى الآن.

وكشفت «مكة» أن الإدارة الشبابية تفاضل بين الروماني ميريل رادوي الذي درب فريق الطائي الموسم الماضي، بعد أن قدم استقالته من الإشراف على نادي البطائح الإماراتي هذا الأسبوع، بعد المباراة الأخيرة التي خسرها الفريق أمام ضيفه العين (1/3)، ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين وتركه في المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 16 نقطة، بفوزه في 4 مباريات وتعادله وخسارته في مثلها.

سييرا تحت مجهر الشباب

وسيتولى تدريب فريق الشباب (موقتا) في لقاء الوحدة المقبل في الجولة الـ 19 لمنافسات دوري روشن المدرب الوطني سعد السبيعي والذي يحمل شهادة (البرو) والذي عمل لفترات طويلة مع عدد من المدربين العالمين في الهلال وفي أندية الرائد والرياض، ويتصدر التشيلي خوسيه لويس سييرا المشهد الشبابي كخيار أول لتولي المهمة الفنية الجديدة بعد أن نجح في تدريب فرق الاتحاد لموسمين بداية من صيف 2016، وفريق الوحدة وفريق الطائي 2022 .

حيث ينتظر أن يتواجد في الإمارات في أوائل يناير المقبل للتوقيع على العقد والإشراف على الفريق الكروي في معسكره الذي سيقام هناك والذي سيبدأ في الـ 7 من يناير، وذلك خلال فترة التوقف لبطولتي الأمم الآسيوية والأمم الأفريقية.

الشباب مع المدربين وتراجع النتائج:

أقال مديره الفني الهولندي مارسيل كايزر، من منصبه، بعد 41 يوما فقط، من تولى تدريب الفريق خلفا للإسباني فيسنتي مورينو.

سجل أول حالة إقالة لمدربي الدوري السعودي في الموسم الجارى2023/2024.

مدرب درجة الشباب، الأرجنتيني خوان براون، وجهازه الفني المساعد، تولى تدريب الفريق الكروي الأول حتى تم التعاقد مع الكرواتي إيجور بيسكان.

سوء الإعداد إضافة إلى تأخر استقطاب اللاعبين فضلا عن الخلاف بين الشبابيين أسهم في تراجع مستوى الليث الشبابي.

حالة من عدم الرضا على الجمهور الشبابي بعد تراجع الفريق إلى المركز الثالث عشر في سلم الدوري.