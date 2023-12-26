روما يفكر في ديميرال بالشتوية

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وذكر موقع Onefootball» أن مسؤولي النادي الإيطالي قد وضعوا ميريح ديميرال ضمن أهدافهم، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون اللاعب التركي على استعداد للنظر في العودة المحتملة إلى الدوري الإيطالي.
الصحفي الشهير جيانلويجي لونجاري زعم أن الذئاب بقيادة مدربهم البرتغالي جوزيه مورينيو وضعوا المدافع التركي ضمن اهتماماتهم الشتوية، بل إنه أكد أنه يحظى بشعبية كبيرة داخل أروقة النادي للتعاقد معه.
وتعاقد الأهلي مع المدافع ميريح ديميرال البالغ من العمر 25 عاما، قادما من أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد حتى 2026.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.
من جهته قال دجينك مليح يازيدجي؛ وكيل أعمال التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي السعودي، خلال تصريحاته لصحيفة «LAROMA24.IT» «ميريح لا يريد مغادرة الأهلي في يناير، لن يرحل عن دوري روشن السعودي».
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