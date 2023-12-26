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الامارات | رونالدو يفاجئ ابن لاعب عالمي بهدية قيّمة (صورة)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ النجم البرتغالي نجل زميله السابق في مارسيلو بهدية أرسلها له إلى البرازيل بمناسبة أعياد الميلاد.

ونشر ابن مارسيلو عبر حسابه بموقع "إنستغرام" صورة له وهو يرتدي قميص النصر السعودي يحمل توقيع رونالدو، وكتب: "شكرا جزيلا لك كريس.. أحبك. أنت مثلي الأعلى كريستيانو".

يذكر أن مارسيلو الذي شارك مع فريقه فلومينينسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية وحقق المركز الثاني خلف مانشستر سيتي الإنجليزي الذي توج باللقب بعد الفوز برباعية.

وذكرت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية أن مارسيلو يعتبر بين النجوم العالميين الذين سعت أندية الدوري السعودي للتعاقد معهم، لكنه فضل التوجه إلى البرازيل.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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