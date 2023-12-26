سيدات يد الأهلي يتأهلن إلى نصف نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي في حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق سموحة، بنتيجة 36-32، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم.



وشهد الشوط الأول تقدم فريق «سيدات اليد» بالأهليفي النتيجة، لينتهي 17-12، ثم واصل الفريق الأحمر تقدمه في الشوط الثاني من المباراة بأداء قوي من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي المواجهة بفوز «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 36-32.

ومن جهته أشاد محمد عادل، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي ، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق سبورتنج بنتيجة 25-21، لحساب منافسات بطولة الدوري.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة السوبر المصري ..

على صعيد منافسات كرة القدم اختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الأهلي بمدينة أبو ظبي، وذلك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وبدأ مران الفريق الأحمر بمحاضرة نظرية لمارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح خلالها للاعبين بعض الأمور الخططية ، كما طالبهم بالتركيز في المباراة القادمة أمام فيوتشر، مشددًا على أنها من المواجهات الصعبة، وعليهم بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.

ثم أدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام سيراميكا ، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة.