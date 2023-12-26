بدون راحة .. البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - إستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها السبت المقبل ويستضيفها ستاد السلام نظرا لعدم جاهزية ستاد القاهرة لإستقبال المباراة .

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وشهد مران اليوم تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة بينما خاضت مجموعة أخرى من اللاعبين تدريبات بدنية وخططية تحت إشراف طارق مصطفى المدير الفني للفريق.

وشهد المران أيضا عودة محمد هلال للتدريبات الجماعية ومن المقرر ان يخوض برنامج تدريبى مكثف استعدادا للمشاركة فى المواجهات الرسمية المقبلة.