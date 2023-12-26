اخبار الرياضه

بنزيما وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام النصر في قمة الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة النصر، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.
 

ويمثل الاتحاد في اللقاء كل من ..

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: مروان الصحفي، حسن قادش، فابينيو، زكريا هوساوي.
خط الوسط: كانتي، فيصل الغامدي، إيجو كورنادو.
خط الهجوم: رمارينيو وكريم بنزيما وحمد لله.

ترتيب الفريقين ..
ويحتل فريق النصر الترتيب الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي  برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم.
 بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا