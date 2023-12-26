النصر والاتحاد.. رونالدو وبنزيما وجهًا لوجه في قمة الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم العربية والسعودية مواجهة قوية، تجمع اتحاد جدة بنظيره النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

ويرغب العالمي في تحقيق الفوز على الاتحاد، وذلك لمواصلة مطاردة الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي للموسم الجاري.

فيما يرغب اتحاد جدة في تصحيح المسار بعد الهزائم المتتالية خلال المباريات الماضية، حيث خسر ثلاثة مباريات أخر 4 مباريات.

فقد تلقى الاتحاد خسارة من ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما تعرض للهزيمة ذاتها من الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما خسر من الرائد في الجولة الـ 18 من دوري روشن نفس النتيجة أيضًا.

وكان الفوز الذي حققه العميد خلال الأربع مباريات الماضية أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

رونالدو وجهًا لوجه أمام بنزيما

رونالدو وبنزيما

يلتقي الثنائي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي، وجهًا لوجه أمام زميله السابق كريم بنزيما، لاعب الريال السابق واتحاد جدة الحالي.

وتوجدا رونالدو وبنزيما سويًا في ريال مدريد لفترة طويلة وصلت لما يقرب من 10 سنوات، حيث توجا الثنائي بعدد من الألقاب خلال التواجد داخل صفوف الملكي.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والاحصائيات، بإن بنزيما أكثر لاعب صنعًا للأهداف لكريستيانو رونالدو خلال مسيرته بـ 42 هدفًا وأكثر من 15 تمريرة حاسمة من أي لاعبٍ آخر.

بنزيما يتفوق على رونالدو قبل مواجهة النصر والاتحاد

التقى رونالدو وبنزيما في 6 مواجهات من قبل، حيث نجح الدولي الفرنسي في تحقيق انتصارين مقابل انتصارٍ وحيدًا لرونالدو، بينما تعادل الثنائي في مواجهتين.

وتواجها رونالدو وبنزيما أول مرة عندما كان الأول يحمل قميص مانشستر يونايتد، بينما الثاني كان يرتدي قميص أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك في دوري أبطال أوروبا لموسم 2007/2008.

فيما كانت المواجهة الثانية في الإياب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل بنزيما هدف بطل فرنسا.

وعلى الصعيد الدولي للثنائي مع منتخبات بلادهما، فألتقى رونالدو وبنزيما في 3 مواجهات، فقد كانت المواجهة الأولى مع أواخر عام 2014، حيث حقق الديوك الفوز بنتيجة 2/1، حيث نجح بنزيما في تسجيل هدف منهما.

بينما كانت المباراة الثانية خلال عام 2016 في مواجهة ودية، حيث انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدف ولم ينجح الثنائي في التسجيل.

فيما تأتي المواجهة الأخيرة، والتي جمعت رونالدو وبنزيما في يورو من عام 2020، حيث انتهت بتعادل مثير بهدفين لكل منتخب، وحملت الأهداف توقيع الثنائي.