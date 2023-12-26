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مشاهدة مباراة قمة الدوري السعودي بين اتحاد جدة والنصر

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ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، يستضيف ملعب الجوهرة المشعة ، مواجهة اتحاد جدة والنصر ، التي تقام لحساب الجولة 17 من الدوري السعودي “روشن للمحترفين”.
 

تشكيل الفريقين ..

ويمثل النصر في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو.
الهجوم: – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.

بينما يأتي  تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي ..
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: مروان الصحفي، فابينيو، حسن كادش، زكريا هوساوي.
الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.
خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

ويخوض فريق النصر اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي  برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم،.
بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

يمكنكم متابعة مجريات المباراة عبر الرابط التالي ..

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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