الكشف عن سر غياب جروهي في مباراة الاتحاد والنصر بالدوري السعودي

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مواجهة النصر، غياب حارس المرمى مارسيلو جروهي.

ويواجه الاتحاد نظيره النصر، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في الوقت الحالي.

وأوضح مراسل قناة SSC، أن مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد، مصاب بانفلونزا، وهو ما غيبه عن لقاء النصر.

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وكان جروهي قد تواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد في اللقاء السابق للعميد أمام الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الرائد في بطولة دوري روشن السعودي، يوم السبت الماضي الموافق 23 ديسمبر الجاري.

ويحتل العميد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حتى الآن.

وغادر اتحاد جدة بطولة كأس العالم للأندية من دور ربع النهائي أمام الاهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.