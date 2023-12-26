هدف نونيز وعارضة صلاح.. ليفربول يقدم شوط أول قوي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزيما

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه بيرنلي متقدمًا بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي نجم الفريقين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة ١٩ من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن الأوروجوياني نونيز من افتتاح النتيجة مبكرا بتسجيله الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 6 من عمر وزمن المباراة.

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وكان محمد صلاح قريباً من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة ٨ لكن تسديدته انقذها ترافورد حارس بيرنلي ب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المرتبة الـ 19 برصيد 11 نقطة.

وعاد محمد صلاح لتكرار محاولاته لكن هذه المرة تصدت العارضة لتسديدة صلاح النارية في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد.

ليفربول دخل هذه المباراة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المرتبة الـ 19 برصيد 11 نقطة.

ويخوض ليفربول مواجهة اليوم ب تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: هيرفي إليوت، واتارو إندو، جرافنبرج.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.