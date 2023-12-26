كل ما يخص قمة الترجي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الترجي والصفاقسي في قمة المجموعة الثانية من الدوري التونسي.

يحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ الدوري التونسي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الصفاقسي في المركز الثالث بـ 19 نقطة.

موعد مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي

يلتقي الفريقين غداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من المجموعة الثانية.

وأعلنت شبكة قنوات الكأس القطرية نقل قمة الترجي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي.

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التشكيل المتوقع لمباراة الترجي والصفاقسي

من المتوقع أن يبدأ الترحي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن علي – محمد علي بن حميدة – ياسين مرياح – محمد أمين توغاي.

الوسط: غيث الوهابي – حسام تقا – يان ساس.

الهجوم: أسامة بوقرة – بلال الساحلي – رودوريجو رودريجيز.

فيما من المتوقع أن يبدأ الصفاقسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبري بن حسين.

الدفاع: خالد الهمامي – عزيز السايحي – علاء غرام – كوفي كوامي.

وسط الملعب: موسى كونتي – نابي كامارا – شادي الهمامي.

وفي الهجوم: وضاح الزايدي – بركات حميدي – حازم حاج حسن.