شاهد تعدي حارس فولهام على طفل في مباراة بورنموث بـ الدوري الإنجليزي

شهدت مباراة فولهام ضد بورنموث، لقطة استفزازية من لينو حارس مرمى الأول، ضد أحد الأطفال حاملي الكرات في ملعب فيتاليتي.

وحل فولهام ضيفًا على بورنموث مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتلقى الهزيمة بثلاثية.

وتقدم جاستن كلويفرت بهدف لبورنموث في الدقيقة 44 ثم أضاف دومينيك سولانكي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 62 وتكفل لويس سينيستيرا بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

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وشهدت المباراة لقطة غريبة من لينو حارس مرمى فولهام، عندما قام بدفع طفل حامل الكرات في صدره، في لقطة عفوية أثارت غضب الجماهير.

وتصرف لينو بهذه الطريقة، بعدما شعر بتأخر الطفل في إدخال الكرة إلى أرض الملعب من جديد، وإهدار الوقت، قبل أن يقوم بالاعتذار بعد ذلك إلى الطفل، والذي قامت الشركة المسؤولة عن الاستاد بسحبه حفاظًا على نفسيته.

وأدى ذلك إلى تعرض لينو لحملة انتقاد من الجماهير، التي أطلقت صافرات استهجان في كل ظهور لحارس مرمى فولهام.