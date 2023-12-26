موقف برشلونة من استعادة المغربي شادي رياض

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي برشلونة الإسباني من إعادة مدافعه المغربي الشاب شادي رياض، لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة.

وانتقل رياض إلى ريال بيتيس في بداية الموسم قادما من برشلونة مقابل 3.5 مليون يورو، بسبب عدم مشاركته مع البارسا بالموسم الماضي، حيث لعب لمدة دقيقة واحدة ضد أوساسونا.

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لكن يتضمن عقده شرطا يسمح للفريق الكتالوني بإعادته مقابل 7 مليون يورو، وأكدت تقارير صحيفة أن المدرب تشافي ينوي استعادة مدافعه الشاب شادي رياض من ريال بيتيس، في الصيف المقبل، بعد ظهورة بمستوى رائع.

وبحسب شبكة “كادينا سير” الإسبانية، لن يتمكن برشلونة من تفعيل شرط إعادة شراء شادي رياض مُقابل (7) مليون يورو الموسم المُقبل.

وأوضح التقرير أن عودة رياض الموسم المُقبل يعني دخول برشلونة في مفاوضات كصفقة جديدة مع نادي ريال بيتيس.

وذلك لأن شرط إعادة الشراء يُمكن تفعيله فقط في صيف 2025.

وشارك رياض مع بيتيس حتى الآن في 13 مباراة بالدوري الإسباني بالإضافة إلى مباراتين في كأس ملك إسبانيا.

وعلى المستوى الدولي خاض اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مباراتين مع المنتخب المغربي تحت 23 عاما، ومن المرجح أن يشارك مع منتخب الأسود الأول في أقرب فرصة من أجل الحفاظ عليه.