طبيب الاهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي وياسر إبراهيم

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن تفاصيل إصابة الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم.

وكان محمد الشناوي وياسر إبراهيم، قد تعرضا للإصابة خلال المشاركة في مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

وقال طبيب الاهلي، إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

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وأوضح أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الاهلي أكدت تعرضه لشد خفيف في العضلة الضامة.

وأكد طبيب الاهلي أن محمد الشناوي وياسر إبراهيم عكفا اليوم الثلاثاء على البدء في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكل منهما.

والجدير بالذكر أن الاهلي، سيواجه نظيره فيوتشر، بعد غد الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.