شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على فاركو بهدفين نظيفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد السكندرى على فاركو بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق عبد الغنى محمد في الدقيقة 14 ، وبواتينج في الدقيقة 22 في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile .

واستطاع الاتحاد السكندرى إحكام قبضته على مجريات الشوط الأول منذ الدقيقة الأولى ونجحوا في إحراز الهدف الأول عن طريق عرضية داخل منطقة الجزاء تصل لعبد الغنى محمد، ليصوبها مباشرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول لزعيم الثغر .

بعدها لم يرتكن لاعبو الاتحاد للدفاع ولكنهم واصلوا هجومهم ومن إحدى الكرات يستلمها مابولولو هداف الفريق من على حدود منطقة الجزاء ويقوم بتسديدها على المرمى يخرجها أحد المدافعين لتصل إلى بواتينج لم يجد اى صعوبة في إيداعها المرمى .

بعدها حاول خالد جلال المدير الفني لفاركو إجراء بعض التغييرات سواء داخل الملعب او إشراك السودانى سيف تيرى من أجل زيادة الفاعلية الهجومية ، وبالفعل تغير الحال وأضاع لاعبوه عدة فرص ، وأحرز الفريق هدفا قام إبراهيم نور الدين حكم اللقاء بإلغائه بعد اللجوء للفار .

جاء تشكيل الإتحاد السكندرى على النحو التالى :

حراسة المرمى : المهدى سليمان

خط الدفاع : إسلام أبو سليمة – سيف تقا – عمرو صالح – خالد الغندور

خط الوسط : مورو ساليفو – كريم الديب – خالد الغندور – عبد الغنى محمد

خط الهجوم : مابولولو – بواتينج

وخاض الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طارق العشري 7 مباريات وله مباراتان مؤجلتان، وجمع 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة مباراة واحدة وسجل لاعبو الاتحاد 10 أهداف واستقبلت شباكه 9.

أما فاركو الذي يقوده خالد جلال فخاض 9 مباريات حصد خلالها 5 نقاط من الفوز في مباراة واحد وخسارة 6 مباريات والتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 14.