شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح البطولة العربية لمنتخبات السلة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، التي تقام بإستاد القاهرة وتستمر حتى 3 يناير الجارى، بمشاركة 9 منتخبات.

وافتتح صبحى البطولة فى حضور كل، الدكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة، بالإضافة إلى عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وأيمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.

وشهد حفل الافتتاح عرض لمنتخب السلة للكراسى المتحركة، وهو ما نال اشادة واستحسان من الحضور.

وخلال افتتاح البطولة قال الدكتور أشرف صبحى ": مرحبا بكل الوفود العربية والدول الأشقاء، أرحب بهم فى بلدهم الثانى مصر ،وكل الرياضيين كل التحية والتقدير، بسم الله أعلن افتتاح البطولة العربية "

يلتقى اليوم منتخب مصر مع نظيره الإماراتي في أولى مباريات البطولة على ان يلتقى مع الكويت غدا وتونس بعد غد الخميس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلا من الامارات ، الكويت، تونس، بالإضافة إلى المغرب ، بينما تضم المجموعة الاولى موريتانيا و الجزائر و الصومال بالاضافة إلى ليبيا.