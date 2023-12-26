شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة هامة بين كولر والأهلي 29 ديسمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة هامة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يوم 29 ديسمبر الجاري من أجل مناقشته في عدة أمور فنية خاصة بفريق الكرة عقب إنتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في السابعة من مساء بعد غد ، الخميست بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة السوبر المصري .

وينوي مسئولو الأهلي في التحدث مع كولر في عدة أمور خاصة بفريق الكرة عقب إنتهاء بطولة السوبر خاصة وأن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف أمام الأهلي والأندية المحلية بسبب إنطلاق بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يجتمع كولر مع مسئولو النادي يوم 29 ديسمبر الجاري لمناقشته في عدة أمور خاصة بصفقات يناير المقبلة وموقفه من بعض العروض التي وصلت لأكثر من لاعب بالفريق بجانب تقييمه للمرحلة الأخيرة التي شهدت حصول الفريق على برونزية مونديال الأندية بالسعودية ورؤيته لمشاركة الفريق في بطولة السوبر المصري التي يُسدل الستار عليها بعد غداً.

وحدد الجهاز الفني للأهلي الثانية من فجر الجمعة المقبل موعداً لمغادرة الإمارات عقب المشاركة في بطولة السوبر المصري ، ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي للقاهرة في الرابعة والنصف من فجر الجمعة المقبل.

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف أمس في الإمارات ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري ، ليضرب الأهلي موعداً مع فريق مودرن فيوتشر في نهائي البطولة بعدما فاز الأخير على بيراميدز في نصف نهائي البولة بضربات الجزاء الترجيحية.

على صعيد متصل ، عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بعد الفوز على سيراميكا والصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، موضحا: "سعيد بالوصول إلى النهائي، لقد كان منافسا صعبا، وصعب المباراة علينا، وجعلنا نضغط على أنفسنا وبذل مجهود كبير".

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباريات مضغوطة مع أعلى مستويات في العالم بعد العودة من المشاركة في كأس العالم، ولكن اللاعبين كانوا في الموعد وبذلوا مجهودا كبيرا طوال المباراة".

واصل: "خلقنا فرص كثيرة ولكن لم نحرز أهداف بقدر الفرص التي أهدرناها والمنافس تحصل على فرصتين خطيرتين كان من الممكن أن تتسبب في مشكلة لنا، وفي النهائي تم مكافأتنا على أدائنا، ودفاعيا كنا جيدين للغاية، وقدمنا مباراة دفاعية من الناحية الدفاعية".