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القلاوى حكما لسموحة وطلائع الجيش .. وشعبان لزد والداخلية في الدوري

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء طاقم تحكيم مباراتى سموحه وطلائع الجيش ، وزد أف سى والداخلية المقرر إقامتهما غدا في الجولة العاشرة من دورى nile .

سموحه – طلائع الجيش

حكم ساحة حماده القلاوى

مساعد أول : محمود عبد السميع

مساعد ثانى : حسن رمضان

حكم رابع : إبراهيم محمد

حكم فار : محمود الدسوقى

سموحه وطلائع الجيش
سموحه وطلائع الجيش

 

زد اف سى – الداخلية

حكم ساحة : السيد شعبان

مساعد أول : محمد عزازى

مساعد ثانى : أحمد رشدى

حكم رابع : مصطفى الشهدى

حكم فار : عبد العزيز السيد

زد والداخلية
زد والداخلية

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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