شكرا لقرائتكم خبر عن القلاوى حكما لسموحة وطلائع الجيش .. وشعبان لزد والداخلية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء طاقم تحكيم مباراتى سموحه وطلائع الجيش ، وزد أف سى والداخلية المقرر إقامتهما غدا في الجولة العاشرة من دورى nile . سموحه – طلائع الجيش سموحه – طلائع الجيش حكم ساحة حماده القلاوى مساعد أول : محمود عبد السميع مساعد ثانى : حسن رمضان حكم رابع : إبراهيم محمد حكم فار : محمود الدسوقى

سموحه وطلائع الجيش زد اف سى – الداخلية زد اف سى – الداخلية حكم ساحة : السيد شعبان مساعد أول : محمد عزازى مساعد ثانى : أحمد رشدى حكم رابع : مصطفى الشهدى حكم فار : عبد العزيز السيد

زد والداخلية

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