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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يعيش مانشستر يونايتد موسما جيدا على الصعيد الرياضي في 2023-2024، وهو ما قد يدفعه للتخلي عن بعض نجومه لتعويض أي خسائر مالية، وهناك في السعودية من ينتظر تلك الخطوة من النادي الإنجليزي للانقضاض على لاعب وسطه وجمع شمله من جديد مع الأسطوري كريستيانو رونالدو

الشياطين الحمر ودعوا دوري أبطال أوروبا أخيرا، وحتى في الدوري الإنجليزي تبدو المهمة صعبة في ظل احتلالهم المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، مبتعدين عن الصدارة بـ12 نقطة مع مرور 18 جولة من الموسم.

وأكد الإعلامي إكرم كونور المختص بأخبار سوق الانتقالات عبر منصة إكس أن النصر يستهدف التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو نجم وسط اليونايتد خلال يناير المقبل، وهو تأكيد لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرا حول وجود عروض للاعب من السعودية لكن دون تحديد هوية أصحابها.

ماركا كانت قد أوضحت أن مسؤولي النادي الإنجليزي يسعون على الأقل للحصول على الـ70 مليون يورو التي قاموا بدفعها في صيف 2022 عندما تعاقدوا معه قادما من ريال مدريد الإسباني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من غير المتوقع أن يصل العرض السعودي لهذا المبلغ رغم الأموال الكثيرة التي يخصصونها لنجوم أوروبا.

يشار إلى أن كاسيميرو شارك الموسم الجاري مع اليونايتد في 12 مباراة فقط في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع آخر، في ظل ملاحقة الإصابة له والتي تبعده عن المباريات منذ أواخر أكتوبر الماضي.

القاب كاسيميرو خلال مسيرته:

1 - نادي ساو باولو.

كوبا سود أمريكانا: 2012

2 -إسبانيا - ريال مدريد.

الدوري الإسباني: 2016–17، 2019–20، 2021–22.

كأس ملك إسبانيا: 2013–14.

كأس السوبر الإسباني: 2017، 2019–20، 2021–22.

دوري أبطال أوروبا: 2013–14، 2015–16، 2016–17، 2017–18، 2021–22.

كأس السوبر الأوروبي: 2016، 2017، 2022.

كأس العالم للأندية: 2016،2017 ، 2018.

3 - إنجلترا - مانشستر يونايتد

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: 2022–23.

4 -المنتخب البرازيلي

البرازيل تحت 20 سنة.

كوبا أمريكا

تحت 20 سنة (1): 2011.

كأس العالم

تحت 20 سنة (1): 2011.

كوبا أمريكا: 2019.