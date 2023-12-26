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قناة الكأس.. أليو ديانج على أبواب الدوري القطري

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ياسر رشاد - القاهرة - يحظى الدولي المالي أليو ديانج نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإهتمام كبير من أحد أندية الدوري القطري.

وأكدت قناة “الكأس” القطرية اليوم الثلاثاء أن أليو ديانج مرشح للإنتقال إلى أحد أندية الدوري القطري خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير، دون أن تعلن هوية هذا النادي.

ويعد أليو ديانج أحد الركائز في خط وسط الأهلي منذ إنضمامه عام 2019 قادماً من فريق مولودية الجزائر.

وشارك ديانج خلال المواسك الماضية في 203 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف.

ويعد النجم المالي البالغ من العمر 26 عاماً أحد العناصر المهمة في تشكيلة منتخب مالي، بعدما شارك معه بشكل أساسي في النسخة الماضية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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