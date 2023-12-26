السوبر المصري .. التأكيد على إتاحة فرصة التواجد الجماهيري حتى الآن وحجز التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي استمرار طرح تذاكر مواجهة نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها بعد غد الخميس بين الأهلي ومودرن فيوتشر بملعب محمد بن زايد.





وأكد المجلس على أن تذاكر المباراة لا تزال متوفرة بكافة فئاتها عن طريق الحجز الإلكتروني لمن يرغب في حضور المباراة من الجماهير.

مران الأهلي الأخير ..

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الأهلي بمدينة أبو ظبي، وذلك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية لمارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح خلالها للاعبين بعض الأمور الخططية، كما طالبهم بالتركيز في المباراة القادمة أمام فيوتشر، مشددًا على أنها من المواجهات الصعبة، وعليهم بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.

ثم أدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة.

كما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

كما شهد مران الأحمر الأخيراجتماعًا بين مارسيل كولر وأحمد جاب الله، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة محمد الشناوي وياسر إبراهيم بعدما تعرضا للإصابة في لقاء الأمس. كما عقد المدير الفني جلسة أخرى مع الجهاز المعاون للتشاور حول بعض الأمور الفنية والبدنية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.