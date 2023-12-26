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مصر تهزم الإمارات 46/94 بافتتاح البطولة العربية لكرة السلة

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب مصر لكرة السلة رجال على نظيره الاماراتى بنتيجة 94/46  بافتتاح البطولة العربية لمنتخبات السلة فى نسختها ال 25 التى تقام بمصر وتختتم 3 يناير المقبل

وجاءت نتائج الفترات بتقدم فراعنة السلة على منتخب الإمارات كالتالى. 20/29.   و 30/ 48  و 37/72  وفى النهاية تغلب المنتخب  46/94


وشهد الدكتور أشرف صبحي افتتاح البطولة بحضور كل من مجدى ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي،  و عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بالإضافة إلى حسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي و ايمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.


من المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره الكويتى غدا قى ثانى المباريات .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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