ثنائية نونيز وجوتا يُهديان ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ليفربول الفوز على نظيره بيرنلي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم ليفربول في النتيجة عن طريق مهاجمه داروين نونيز في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، فيما سجل زميله ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الليفر بنتيجة 2/0.

وسيطر ليفربول على مجريات المباراة خلال الشوطين الأول والثاني، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة 70% لصالح الريدز، مقابل 30% من نصيب بيرنلي.

وتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 42 نقطة، فيما يأتي اَرسنال في وصافة المسابقة بـ 40 نقطة، لكن لديه مباراة، بينما يأتي رصيد بيرنلي متجمدًا عند النقطة الـ 11 في المركز الـ 19 قبل الأخير.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، جايل كوانساه، فيرجيل فان دايك، جو جوميز

الوسط: واتارو إيندو، ريان جرافينبيرخ، هارفي إيليوت

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.