مجلس إنبي يُكرم فريق سيدات تنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - أقام مجلس إداره نادي إنبى مساء أمس الأثنين حفلاً لتكريم الفريق الأول لتنس الطاولة (سيدات) بعد تصدره للمجموعة الرابعة خلال الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضى 2024/2023 .

أقيم حفل التكريم بمقر نادي إنبى الكيلو 17 ، بحضور رئيس النادي الأستاذ أيمن الشريعي ونائبه المهندس وائل الإمام وأمين الصندوق المحاسب عبد ربه إبراهيم وأعضاء المجلس المهندس خالد كمال والمهندس أيمن جاد والمهندس أحمد الخشاب المشرف علي قطاع تنس الطاولة بالنادى .

وحرص المجلس خلال الإحتفالية ، على تكريم لاعبات الفريق وتشجيعهم لمواصلة الإنجازات خلال الموسم الجاري ، حيث عبر الشريعي عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق وحصد المركز الأول خلال منافسات الدور الأول في أول مشاركة في تاريخ النادي للبطولة ، مؤكدا ثقته في لاعبات تنس إنــبى، وأنهن يسعين دائما لحصد الألقاب والوقوف على منصات التتويج، وأشاد كذلك بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

ومثل الفريق في بطولة الدوري كل من: نادين الدولتلي ، هنا ابراهيم ، ريم العراقي ، ساره مسعد ، فاطمه علاء ، نهى يسري .

جديراً بالذكر أن الفريق قد حقق الفوز في جميع مبارياته الــ 7 خلال منافسات الدور الأول بالمجموعة الرابعة علي ( جزيرة الورد - القناه - دسوق - الإسماعيلي - أصحاب أجياد ) .