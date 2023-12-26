تهديد بتجميد النشاط الكروي في البرازيل "القصة كاملة"

ياسر رشاد - القاهرة - كرة القدم البرازيلية .. تمتع تلك اللعبة داخل البرازيل بشعبية هائلة بحكم انتشارها في الأحياء الصغيرة وصولاً إلى المنتخب الأول الذي يعتلي على عرش الكرة العالمية في عدد مرات الفوز بأمجد البطولات كأس العالم.



وتواجه الرياضة البرازيلية وخاصة كرة القدم ، خطر تلقي قرار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد بتجميد النشاط الرياضي لأجل غير مسمى .

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تعود تفاصيل الواقعة الأساسية إلى تاريخ السابع من شهر ديبسمبر الجاري ، عندما تعرض رئيس الاتحاد البرازيلي رودريجيز للإقالة من منصبه بقرار من محكمة خارج نطاق الرياضة ، والتي أبطلت إجراءًا قبل خوضه الانتخابات الأخيرة .

واستندت المحكمة في قرارها إلى اتفاقا شابع بعض الغموض بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو في مارس 2022، سمح بعده بانتخاب رودريجيز على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم وفدًا للتعاون مع اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة ، ويتوجه الثنائي إلى ريو دي جانيرو في الثامن من يناير المقبل ، وفتح تحقيقًا موسعًا حول الواقعة.