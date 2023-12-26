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الشوط الأول .. النصر يتقدم على الاتحاد في قمة الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق النصر على نظيره اتحاد جدة بثنائية مقابل هدف ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الجولة 17 من الدوري السعودي “روشن للمحترفين”.
 


تقدم حمدالله بالنتيجة للاتحاد عند الدقيقة 14 ، قبل أن يعادل للنصر عند الدقيقة 19 من ركلة جزاء.
وعند الدقيقة 38 منح تاليسكا التقدم لفريق النصر ، لتنتهي مجريات الشوط بتفوق نصراوي.

ويخوض فريق النصر اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو.
الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي ..
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: مروان الصحفي، فابينيو، حسن كادش، زكريا هوساوي.
الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.
خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة ..

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي  برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم.
فيما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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