ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بيرنلي

ارتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤقتًا، بعدما حقق فوزًا غاليًا على بيرنلي، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19.

ويترقب ليفربول مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بعد غد الخميس، بينما يخوض مانشستر سيتي مواجهة ضد إيفرتون غدا الأربعاء على ملعب “جوديسون بارك”، في حين يلتقي أستون فيلا مع مانشستر يونايتد مساء اليوم.

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول أمام بيرنلي

1 ليفربول، 42 نقطة.

2 آرسنال، 40 نقطة.

3 أستون فيلا، 39 نقطة.

4 توتنهام، 36 نقطة.

5 مانشستر سيتي، 34 نقطة.

6 وست هام، 30 نقطة.

7 نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8 مانشستر يونايتد، 28 نقطة.

9 برايتون، 27 نقطة.

10 بورنموث، 25 نقطة.

11 تشيلسي، 22 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 22 نقطة.

13 فولهام، 21 نقطة.

14 برينتفورد، 19 نقطة.

15 كريستال بالاس، 18 نقطة.

16 نوتينجهام فورست، 17 نقطة.

17 إيفرتون، 16 نقطة.

18 لوتون تاون، 15 نقطة.

19 بيرنلي، 11 نقطة.

20 شيفيلد يونايتد، 9 نقاط.