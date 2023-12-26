رونالدو يتفوق على بنزيما ويقود النصر لضرب الاتحاد بخماسية في الدوري السعودي

نجح نادي النصر في تحقيق الفوز على غريمه النصر بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

واستضاف ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الثلاثاء، كلاسيكو النصر والاتحاد، في إطاء مؤجلات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيطر لاعبو النصر على مجريات المباراة في الكلاسيكو أمام الاتحاد، بعدما حسموا الشوط الأول لصالحهم بهدفين مقابل هدف، وقلب الطاولة أمام نظيره الذي تقدم في اللقاء.

وافتتح عبد الرازق حمد الله التسجيل لصالح الاتحاد في الدقيقة الـ 14 من عمر المباراة، قبل أن يدرك الاسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل لصالح النصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 19.

وفي الدقيقة الـ 38، تقدم تاليسكا لصالح النصر، بعدما سجل صاروخية في مرمى الاتحاد يتقدم بها لأول مرة في المباراة.

وفي الشوط الثاني، توهج لاعبو النصر بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعاد الاتحاد ليتعادل في اللقاء عن طريق عبد الرازق حمد الله في الدقيقة الـ 51.

وسجل لاعبو النصر بعد ذلك ثلاثة أهداف عن طريق رونالدو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، وثنائي للسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 75 و82 على الترتيب.

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وأشهر حكم المباراة فابينيو البطاقة الحمراء، ليكمل الاتحاد المباراة منقوصًا من الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة، ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ 28 ليحتل المركز السادس