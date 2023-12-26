يستعرض لكم موقع “كورة 365” ترتيب الدوري السعودي لموسم 2023-2024، بعد الفوز العريض الذي حققه فريق النصر على الاتحاد.

واستضاف فريق الاتحاد نظيره النصر، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق النصر الفوز على حساب نظيره اتحاد جدة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ليعزز وصافته للدوري السعودي.

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وافتتح حمد الله أهداف المباراة لصالح الاتحاد في الدقيقة 14، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 19.

وسجل تاليسكا الهدف الثاني لصالح النصر السعودي في الدقيقة 38، ثم أضاف حمد الله التعادل في الدقيقة 51، بينما أحرز رونالدو الثالث للعالمي في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وأحرز ساديو ماني هدفين لصالح النصر في الدقيقتين 75و 82.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، ويليه النصر في المرتبة الثانية برصيد 43 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الاتحاد

1- الهلال برصيد 50 نقطة

2- النصر 43.

3- الأهلي 37.

4- التعاون 34.

5- ضمك 30

6- الاتحاد 28.

7- الفتح 28.

8- الوحدة 25

9- الاتفاق 24.

10- الخليج 22

11- الفيحاء 19

12- الأخدود 19.

13- الشباب 18.

14- الطائي 17.

15- الرائد 16

16- الرياض 16

17- أبها 14.

18- الحزم 12.