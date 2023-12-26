ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد فوز النصر على الاتحاد.. رونالدو ينفرد بالصدارة

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2023-2024، بعد فوز النصر على الاتحاد، حيث يقع رونالدو في الصدارة.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد هدفه في شباك الاتحاد.

واستضاف فريق الاتحاد نظيره النصر، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وحقق النصر الفوز على حساب نظيره اتحاد جدة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ليعزز وصافته للدوري السعودي.

وافتتح حمد الله أهداف المباراة لصالح الاتحاد في الدقيقة 14، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 19.

وسجل تاليسكا الهدف الثاني لصالح النصر السعودي في الدقيقة 38، ثم أضاف حمد الله التعادل في الدقيقة 51، بينما أحرز رونالدو الثالث للعالمي في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وأحرز ساديو ماني هدفين لصالح النصر في الدقيقتين 75و 82.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 19 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 16.

3- جورج كيفين نكودو (ضمك): 14 .

4- فراس البريكان (الاهلي): 11 .

5- أنديرسون تاليسكا (النصر) – عبدالرزاق حمد الله (الاتحاد): 10 أهداف.

6- سالم الدوسري (الهلال)، بيرنارد مينساه (الطائي)، مالكوم (الهلال)، كريم بنزيما: 9 أهداف.

7- أوديون ايجالو (الوحدة)، مراد باتنا (الفتح)، سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)، ساديو ماني (النصر): 8 أهداف.