ريال مدريد يستعيد نجمه قبل نصف نهائي السوبر الإسباني

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، دفعة قوية بشأن موقف الفرنسي فيرلاند ميندي، من المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتعرض ميندي لإصابة عضلية في مباراة ريال مدريد ضد فياريال التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني بفوز الميرنجي برباعية مقابل هدف.

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أوضحت الفحوصات الطبية أن اللاعب الفرنسي يحتاج إلى لمدة علاج 10 أيام، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد تلقى فيرلاند ميندي التصريح الطبي والضوء الأخضر للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتحتضن المملكة العربية السعودية مباريات السوبر الإسباني، بداية من 10 يناير المقبل بملعب الأول بارك في الرياض.

وتقام المباراة الأولى في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد ونظيره أتليتكو مدريد يوم 10 يناير المقبل، والفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى المباراة النهائية.

وفي المباراة الثانية، سيلعب برشلونة أمام نظيره أوساسونا، على ملعب الأول بارك في الرياض يوم 11 يناير المقبل، ومن المقرر أن تلعب المباراة النهائية يوم 14 من نفس الشهر.