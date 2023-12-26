بالأرقام.. ماذا قدم رونالدو وبنزيما في ليلة توهج النصر وسقوط الاتحاد؟

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر في التفوق على الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد ليقود فريقه للفوز في كلاسيكو الدوري السعودي.

فاز النصر على نظيرة اتحاد جدة بخماسية مقابل هدفين في القلاء المؤجل من الجولة السابعة شعر من دوري روشن السعودي.

سجل كريستيانو رونالدو وساديو ماني هدفين لكل منهما في خماسية النصر اليوم، فيما لم تشهد المباراة أي ظهور للفرنسي كريم بنزيما.

وبحسب شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الإحصائيات حصل السنغالي ساديو ماني على أعلي تقييم بين لاعبي الفريقين بمعدل 9.1، ويليه البرزيلي تاليسكا بتقييم 8.8، ثم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتقييم 8.2

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لعب رونالدو 90 دقيقة

الأهداف 2

التمريرات الحاسمة 0

فرص ضائعة 1

لمس الكرة 47 مرة

فاز بـ2 من الالتحامات الأرضية من أصل 4

الالتحامات الهوائية 0

الأخطاء 0

التسلل 2

خسر الكرة 11 مرة

وعلى الجانب الآحر حصل كريم بنزيما على تقييم 6.5

دقائق اللعب 90

الأهداف 0

التمريرات الحاسمة 1

تسديدات على المرمى 1

لمس الكرة 36 مرة

فاز بـ 3 التحامات أرضية من أصل 8

لم يفز بأي التحامات هوائية

خسر الكرة 8 مرات

ارتكب 3 أخطاء

التسلل 3 مرات