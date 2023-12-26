فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي توتنهام اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر ثنائي توتنهام، سون هيونج مين وريتشارليسون، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 26 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

سون هيونج مين (توتنهام) 9.9 مليون جنيه إسترليني

ريتشارليسون (توتنهام) 6.8 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سولانكي (بورنموث) 7 مليون جنيه إسترليني

كريستوفر نكونكو (تشيلسي) 7.4 مليون جنيه إسترليني

تيدن مينجي (لوتون) 4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

طارق لامبتي (برايتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 8.4 مليون جنيه إسترليني

أنطوان هاكفورد (شيف يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني