قبل مباراة الفيحاء.. الهلال السعودي يعلن إصابة مالكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الهلال السعودي، في بيان رسمي، إصابة لاعبه البرازيلي مالكوم، خلال التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.

وأشار الهلال إلى أن اللاعب اتجه إلى العيادة الطبية عقب تأكيد الفحوصات إصابته في عضلة الساق.

وحقق الهلال السعودي 19 انتصار متتالي في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، دون أي هزيمة حتى الآن.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء، يوم الجمعة المقبل، قبل فترة التوقف الدولي، التي تستمر لمدة 49 يوما.

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