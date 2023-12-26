"ما زالت متوفرة".. بيان من مجلس أبو ظبي الرياضي بشأن تذاكر مباراة الأهلي وفيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي استمرار توفر تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بين الأهلي مودرن فيوتشر.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" بيان مجلس أبو ظبي، الذي نص على: "مجلس أبو ظبي الرياضي: تذاكر نهائي السوبر المصري لا تزال مطروحة بكل فئاتها".

وأضاف: "أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن استمرار طرح تذاكر المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، المقرر إقامتها بعد غد الخميس بين الأهلي و مودرن فيوتشر بملعب محمد بن زايد".

واختتم البيان: "وأكد أن تذاكر المباراة لا تزال متوفرة بكافة فئاتها عن طريق الحجز الإلكتروني لمن يرغب في حضور المباراة من الجماهير عن طريق الـ QR CODE التالي".

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر، في السابعة مساء الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

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