راشفورد وهويلوند على رأس تشكيلة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الرسمي للشياطين الحمر، ضد فريق أستون فيلا في إطار منافسات، الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين المان يونايتد والفلاينز على ملعب" أولد ترافورد"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

ويحتل مانشستر اليونايتد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، وحال الفوز سوف يصعد للمركز السادس خلف مانشستر سيتي صاحب الـ34 نقطة.

بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة وإذا تمكن من الفوز سوف يتأهل لملاحقة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي.

وإليكم تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا- رافاييل فاران- جوني إيفانز- ديوجو دالوت.

وسط الميدان: برونو فيرنانديز- كوبي ماينو- كريستيان إريكسين.

الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو.