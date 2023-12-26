بعد الفوز على بيرنلي بهدفين ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق بيرنلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "تورف مور"، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الأول في الدقيقة السادسة، ثم أضاف البرتغالي البديل ديوجو جوتا ثاني أهداف الريدز في الدقيقة 90+1.

وفشل صلاح في تسجيل هدف خلال دقائق المباراة والوصول إلى الهدف رقم 150 في المسابقة مع ليفربول.

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن الأرسنال صاحب الوصافة برصيد 40 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة، في المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- ليفربول: 42 نقطة.

2- الارسال: 40 نقطة.

3-أستون فيلا : 39 نقطة.

4- توتنهام هوتسبير: 36 نقطة.

5- مانشستر سيتي: 34 نقطة.