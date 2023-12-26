بعمر الـ38.. رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف خلال عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي هدفين لفريقه في شباك اتحاد جدة، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما الآن.

ووصل رونالدو صاحب الـ38 عاما إلى الهدف رقم 53 خلال عام 2023، ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف خلال هذا العام.

ويتصدر رونالدو قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف خلال عام 2023، برصيد 53 هدفا، يليه هاري كين لاعب بايرن ميونيخ، برصيد 52 هدفا، ثم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، برصيد 52 هدفا، يليه هالاند لاعب مانشستر سيتي برصيد 50 هدفا.

ويتقدم النصر السعودي على اتحاد جدة، بنتيجة 4-2، في المباراة المؤجلة التي تجمع بينهما الآن ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

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