شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم فاركو 3 / 1 ويقتحم المربع الذهبى لدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الاتحاد السكندرى في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم بالفوز على فاركو 3 / 1 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile .

تقدم الإتحاد السكندرى عن طريق عبد الغنى محمد في الدقيقة 14 ، وأضاف بواتينج الهدف الثانى في الدقيقة 22 ، وفى الشوط الثانى سجل سيف تيرى الهدف الأول لفاركو في الدقيقة 51 ، وفى الدقيقة 85 سجل الإتحاد هدفه الثالث عن طريق خالد الغندور ، ليرتفع رصيد سيد البلد إلى 15 نقطة ويرتقى للمركز الرابع بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الأخير للمسابقة .

الشوط الأول

الإتحاد السكندرى إحكام قبضته على مجريات الشوط الأول منذ الدقيقة الأولى ونجحوا في إحراز الهدف الأول عن طريق عرضية داخل منطقة الجزاء تصل لعبد الغنى محمد يصوبها مباشرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول لزعيم الثغر .

بعدها لم يرتكن لاعبو الإتحاد للدفاع ولكنهم واصلوا هجومهم ومن إحدى الكرات يستلمها مابولولو هداف الفريق من على حدود منطقة الجزاء ويقوم بتسديدها على المرمى يخرجها أحد المدافعين لتصل إلى بواتينج لم يجد اى صعوبة في إيداعها المرمى .

بعدها حاول خالد جلال المدير الفني لفاركو إجراء بعض التغييرات سواء داخل الملعب او إشراك السودانى سيف تيرى من أجل زيادة الفاعلية الهجومية ، وبالفعل تغير الحال وأضاع لاعبوه عدة فرص ، وأحرز الفريق هدفا قام إبراهيم نور الدين حكم اللقاء بإلغائه بعد اللجوء للفار .

الشوط الثانى

حاول فاركو تعديل النتيجة من الدقيقة الأولى للشوط الثانى ، وبالفعل نجح لاعبوه في إدراك الهدف الأول عن طريق سيف تيرى في الدقيقة 51 من انفراد كامل بالمهدى سليمان حارس الإتحاد ، بعدها ضغط الفريق البرتقالى من أجل إحراز هدف التعادل دون جدوى ، ونجح طارق العشرى المدير الفني لزعيم الثغر في الدفاع ببسالة بعد إجراء بعض التغييرات ، وفى الدقائق الأخيرة ومن إحدى الهجمات ينجح خالد الغندور في إحراز الهدف الثالث للاتحاد ليؤمن الثلاث نقاط .