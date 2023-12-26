شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الامارات 46/94 بافتتاح البطولة العربية للسلة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب مصر لكرة السلة رجال على نظيره الاماراتى بنتيجة 94/46 بافتتاح البطولة العربية لمنتخبات السلة فى نسختها ال 25 التى تقام بمصر وتختتم 3 يناير المقبل.

وجاءت نتائج الفترات بتقدم فراعنة السلة على منتخب الإمارات كالتالى. 20/29. و 30/ 48 و 37/72 وفى النهاية تغلب المنتخب 46/94

وشهد الدكتور أشرف صبحي افتتاح البطولة بحضور كل من مجدى ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، و عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بالإضافة إلى حسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي و ايمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.

من المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره الكويتى غدا قى ثانى المباريات