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مصر تفوز على الامارات 46/94 بافتتاح البطولة العربية للسلة .. صور

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القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب مصر لكرة السلة رجال على نظيره الاماراتى بنتيجة 94/46  بافتتاح البطولة العربية لمنتخبات السلة فى نسختها ال 25 التى تقام بمصر وتختتم 3 يناير المقبل.

 

وجاءت نتائج الفترات بتقدم فراعنة السلة على منتخب الإمارات كالتالى. 20/29.   و 30/ 48  و 37/72  وفى النهاية تغلب المنتخب  46/94

 

وشهد الدكتور أشرف صبحي افتتاح البطولة بحضور كل من مجدى ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي،  و عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بالإضافة إلى حسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي و ايمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.

 

 من المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره الكويتى غدا قى ثانى المباريات

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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