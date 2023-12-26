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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/ 12/ 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 26/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق، 26/ 12/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. تغريم باتشيكو وإيقاف محمد ابراهيم .. أبرز عقوبات السوبر، واتحاد الكرة يقرر اللجوء للوقت الإضافى فى نهائي السوبر المصرى.

 

تغريم باتشيكو وإيقاف محمد ابراهيم .. أبرز عقوبات السوبر

تغريم باتشيكو وإيقاف محمد ابراهيم .. أبرز عقوبات السوبر

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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