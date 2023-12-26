شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق، 26/ 12/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. تغريم باتشيكو وإيقاف محمد ابراهيم .. أبرز عقوبات السوبر، واتحاد الكرة يقرر اللجوء للوقت الإضافى فى نهائي السوبر المصرى. تغريم باتشيكو وإيقاف محمد ابراهيم .. أبرز عقوبات السوبر اتحاد الكرة يقرر اللجوء للوقت الإضافى فى نهائي السوبر المصرى أحمد حسن كوكا مرشح لتدعيم هجوم الأهلي فى يناير.. اعرف التفاصيل الزمالك يستأنف على قرار حصول فرجانى ساسى على 700 ألف يورو الأهلى يعلن طرح تذاكر نهائي السوبر ويطالب الجماهير بالدعم الزمالك يعلن الموافقة على المشاركة فى كأس دبى للتحدى الزمالك لـ"الخليج 365 " : اعتذرنا عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة اتحاد الكرة يوافق على مشاركة المنتخب الأولمبي فى بطولة دبي الودية طبيب الأهلى يعلن تفاصيل إصابة الشناوى وياسر إبراهيم مران الاهلي .. محاضرة فنية واجتماع مع الطبيب وعودة زعلوك

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