راتكليف يدعو إلى الصبر بعد الموافقة على شراء حصّة في مانشستر يونايتد

الرياص - اسماء السيد - لندن: طلب جيم راتكليف رئيس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس الثلاثاء من مشجعي مانشستر يونايتد لكرة القدم التحلي بالصبر، بعدما وافق على صفقة شراء حصّة في النادي الإنكليزي العملاق المتعثّر.

وأعلن "الشياطين الحمر" ثامن الدوري الإنكليزي عشيّة عيد الميلاد أن الملياردير البريطاني البالغ من العمر 71 عاماً، وافق على صفقة لشراء 25 في المئة من أسهم النادي مقابل قرابة 1.25 مليار جنيه استرليني (حوالي 1.44 مليار يورو)، متعهّداً بـ"العودة إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية والعالمية".

وكان يونايتد صرّح الأحد ان شركة إينيوس ستكون مفوّضة بمسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي بعد سنواتٍ على عدم تحقيق إنجازات في ظل تملّك عائلة غلايزر الأميركية التي تستحوذ على الفريق الإنكليزي منذ عام 2005.

وراسل راتكليف مجموعة من مشجّعي يونايتد مشيراً إلى أن شركة إينيوس "ستكون موجودة على مدى طويل"، لكن تحقيق النجاح على الأرض "يحتاج إلى الوقت والصبر"، حيث تأمل الجماهير أيضاً في أن يتمكّن من إعادة تطوير ملعب أولد ترافورد.

وقال راتكليف "أردت أن أكتب إليكم في هذا الوقت نظراً للدور الحاسم للجمهور بما يخصّ مستقبل النادي، ونحن ندرك مسؤوليتنا كأوصياء على النادي بالنيابة عنكم".

وأضاف "أعتقد أنه يمكننا تحقيق النجاح الرياضي على أرض الملعب لاستكمال النجاح التجاري غير المشكوك فيه الذي يتمتّع به النادي".

وأردف "سيحتاج هذا الأمر إلى الوقت والصبر كما الدقّة وأعلى مستوى من الإدارة".

وأشار راتكليف في رسالته إلى الجمهور "أنتم شغوفون بمانشستر يونايتد ونحن أيضاً. لا يوجد ضمانات في كرة القدم، والتغيير حتماً قد يستغرق وقتاً، لكن نحن هنا للمدى البعيد ومعاً نريد مساعدة يونايتد لإعادة النادي إلى حيث ينتمي، في قمّة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية والعالمية".

وأوضح أنه لن يتكلّم عن أمور النادي حتّى تحصل الصفقة على موافقة الجهات التنظيميّة.

وستُنهي مشاركة راتكليف ملحمة طويلة بدأت قبل 13 شهراً عندما أعلنت عائلة غلايزر غير المحبوبة أنها تفكّر بـ "بدائل استراتيجية" لمساعدة النادي على التطوّر.

استثمارات رياضية

ولدى إنيوس مجموعة من الاستثمارات الرياضية، إذ تمتلك ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري لكرة القدم، بالإضافة إلى فريق الدراجات الرائد إينيوس غرينادييررز وهو الراعي الرئيسي لفريق مرسيدس للفورمولا واحد.

وكانت عائلة غلايزر استحوذت على النادي مقابل 790 مليون جنيه استرليني (961 مليون دولار)، وحمّلته الكثير من الديون.

وقدّم راتكليف والمصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني عروضًا منافسة بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني للاستحواذ الكامل، لكن ذلك لم يرق إلى مستوى تقييم عائلة غلايزرز.

وانسحب الشيخ جاسم من المنافسة على استحواذ يونايتد، في حين واصل راتكليف السعي للحصول على حصة أقلية.

ولم يتوّج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنكليزي منذ الموسم الأخير للسير أليكس فيرغسون عام 2013.