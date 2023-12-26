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عبد الرحمن عاطف يكشف سبب تسميته بأجويرو

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف عبد الرحمن عاطف أجويرو، لاعب نادي الداخلية سبب تسميته بأجويرو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين السابق.
وقال عبد الرحمن عاطف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منذ أن كنت في الناشئين، البعض قال لي إنني أشبه أجويرو".

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وأضاف: "لم أكن أعرف أجويرو، وبدأت في متابعته في .. أنا قصير ولدي تكوين جسم خاص، وهذا دفعني لمتابعة أجويرو، لأنني أشبهه".
وأتم عبد الرحمن عاطف تصريحاته قائلًا: "صبغت شعري باللون الأبيض مثل أجويرو، والبعض كان يعتقد أنني أشبهه.. كان البعض يعتقد أنني هو".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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