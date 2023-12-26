كولر يرحب برحيل أليو ديانج عن الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - رحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل أليو ديانج نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر برنامج "كورة كل يوم" أن أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اقترب من الرحيل عن النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال:" مارسيل كولر مرحب برحيل أليو ديانج عن الفريق، بعد تلقي اللاعب أرقام مالية جيدة للحصول على توقيعه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: " أليو ديانج تلقى عرض من إحدى أندية الدوري القطري، وبنسبة كبيرة اللاعب لم يستمر مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واختتم:" الفترة المقبلة سوف تشهد رحيل اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بعد حدوث جلسة مع مسؤولي الأهلي".