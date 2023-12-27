شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز على برونزية السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها الثالثة عصر الخميس المقبل، فى إطار منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في كأس السوبر المحلي المقامة حاليا في الإمارات بنظامه الجديد.

وسقط فريق سيراميكا أمام الأهلي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين في الإمارات، ليواجه فريق بيراميدز على برونزية السوبر المحلي.

وطالب أيمن الرمادى لاعبيه بضرورة نسيان مواجهة الأهلي والتركيز على تحقيق الفوز على بيراميدز من أجل تحقيق المركز الثالث، فى البطولة التي يشارك فيها الفريق لأول مرة في تاريخه بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.