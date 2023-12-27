شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى nile بعد مباراة الاتحاد وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الاتحاد السكندرى في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم بالفوز على فاركو 3 / 1 فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق عبد الغنى محمد في الدقيقة 14، وأضاف بواتينج الهدف الثانى في الدقيقة 22، وفى الشوط الثانى سجل سيف تيرى الهدف الأول لفاركو في الدقيقة 51، وفى الدقيقة 85 سجل الاتحاد هدفه الثالث عن طريق خالد الغندور، ليرتفع رصيد سيد البلد إلى 15 نقطة ويرتقى للمركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الأخير للمسابقة.