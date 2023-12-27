اخبار الرياضه

تعرف على حكام مباريات الجولة الـ 14 فى دوري المحترفين غدا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الجولة الـ 14 فى دوري المحترفين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام المقرر أن يديروا مباريات الجولة الـ14 بدورى القسم الثانى أ المقرر أن تقام غدا وجاءت على النحو التالى:

السكة الحديد – غزل المحلة

حكم ساحة : أسامة إسماعيل

حكم مساعد أول : أيمن دعبس

حكم مساعد ثانى : محمد القاضي

حكم رابع : محمد عبد العزيز

 

وادى دجلة – وى

حكم ساحة : عمرو عابدين

حكم مساعد اول : كيرلس نزيه

حكم مساعد ثانى : هشام صبرى

حكم رابع : طارق عبد السلام

 

بروكسى – جمهورية شبين

حكم ساحة : محمد احمد الشناوى

حكم مساعد اول : أحمد زغلول

حكم مساعد ثانى : علاء السروى

حكم رابع : أحمد جابر

 

طنطا – مكادى

حكم ساحة : إسلام أبو شنب

حكم مساعد اول : علاء عبد الباسط

حكم مساعد ثانى : منصور حسن

حكم رابع : أحمد العباسى

 

لافيينا – بترول أسيوط

حكم ساحة : محمود رشدى

حكم مساعد اول : احمد كمال

حكم مساعد ثانى : محمد مصطفى إسماعيل

حكم رابع : علاء صبرى

 

بتروجت – دكرنس

حكم ساحة : محمد عبد العليم

حكم مساعد اول : محمد أبو رحاب

حكم مساعد ثانى : محمود دين

حكم رابع : شريف حسن

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements