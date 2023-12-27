شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الجولة الـ 14 فى دوري المحترفين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام المقرر أن يديروا مباريات الجولة الـ14 بدورى القسم الثانى أ المقرر أن تقام غدا وجاءت على النحو التالى: السكة الحديد – غزل المحلة حكم ساحة : أسامة إسماعيل حكم مساعد أول : أيمن دعبس حكم مساعد ثانى : محمد القاضي حكم رابع : محمد عبد العزيز وادى دجلة – وى حكم ساحة : عمرو عابدين حكم مساعد اول : كيرلس نزيه حكم مساعد ثانى : هشام صبرى حكم رابع : طارق عبد السلام بروكسى – جمهورية شبين حكم ساحة : محمد احمد الشناوى حكم مساعد اول : أحمد زغلول حكم مساعد ثانى : علاء السروى حكم رابع : أحمد جابر طنطا – مكادى حكم ساحة : إسلام أبو شنب حكم مساعد اول : علاء عبد الباسط حكم مساعد ثانى : منصور حسن حكم رابع : أحمد العباسى لافيينا – بترول أسيوط حكم ساحة : محمود رشدى حكم مساعد اول : احمد كمال حكم مساعد ثانى : محمد مصطفى إسماعيل حكم رابع : علاء صبرى بتروجت – دكرنس حكم ساحة : محمد عبد العليم حكم مساعد اول : محمد أبو رحاب حكم مساعد ثانى : محمود دين حكم رابع : شريف حسن

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