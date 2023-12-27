شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الجولة الـ 14 فى دوري المحترفين غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام المقرر أن يديروا مباريات الجولة الـ14 بدورى القسم الثانى أ المقرر أن تقام غدا وجاءت على النحو التالى:السكة الحديد – غزل المحلة
حكم ساحة : أسامة إسماعيل
حكم مساعد أول : أيمن دعبس
حكم مساعد ثانى : محمد القاضي
حكم رابع : محمد عبد العزيز
وادى دجلة – وى
حكم ساحة : عمرو عابدين
حكم مساعد اول : كيرلس نزيه
حكم مساعد ثانى : هشام صبرى
حكم رابع : طارق عبد السلام
بروكسى – جمهورية شبين
حكم ساحة : محمد احمد الشناوى
حكم مساعد اول : أحمد زغلول
حكم مساعد ثانى : علاء السروى
حكم رابع : أحمد جابر
طنطا – مكادى
حكم ساحة : إسلام أبو شنب
حكم مساعد اول : علاء عبد الباسط
حكم مساعد ثانى : منصور حسن
حكم رابع : أحمد العباسى
لافيينا – بترول أسيوط
حكم ساحة : محمود رشدى
حكم مساعد اول : احمد كمال
حكم مساعد ثانى : محمد مصطفى إسماعيل
حكم رابع : علاء صبرى
بتروجت – دكرنس
حكم ساحة : محمد عبد العليم
حكم مساعد اول : محمد أبو رحاب
حكم مساعد ثانى : محمود دين
حكم رابع : شريف حسن
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