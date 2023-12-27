شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 26 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 / 12 / 2023 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها السويسرى كولر المدير الفنى للفريق يبدأ استكشاف مودرن فيوتشر استعدادا لمباراتهم بعد غدا الخميس فى نهائى السوبر المصرى، فى الوقت الذى أكد فيه أحمد جاب الله طبيب الفريق تعرض محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية.

جلسة هامة بين كولر والأهلي 29 ديسمبر.. اعرف التفاصيل

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة هامة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يوم 29 ديسمبر الجاري من أجل مناقشته في عدة أمور فنية خاصة بفريق الكرة عقب إنتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات.

مران الاهلي .. محاضرة فنية واجتماع مع الطبيب وعودة زعلوك

انهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الأهلي بمدينة أبو ظبي، وذلك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

طبيب الأهلى يعلن تفاصيل إصابة الشناوى وياسر إبراهيم

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

أليو ديانج يبدأ الاستعداد لنهائى السوبر مع "قطة" فى تدريب الأهلى

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلي عبر فيس بوك فيديو المالي اليو ديانج لاعب خط وسط الفريق برفقة "قطة" في مران الفريق .

الأهلى يعلن طرح تذاكر نهائي السوبر ويطالب الجماهير بالدعم

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، طرح تذاكر مباراة مودرن فيوتشر التي ستقام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " ننتظر دعم جماهيرنا الوفية بالإمارات في نهائي السوبر المصري بعد غد بملعب محمد بن زايد

الأهلى يُحدد موعد العودة للقاهرة بعد المشاركة فى السوبر المصري بالإمارات

حدد الجهاز الفني للأهلي الثانية من فجر الجمعة المقبل موعداً لمغادرة الإمارات عقب المشاركة في بطولة السوبر المصري ، ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي للقاهرة في الرابعة والنصف من فجر الجمعة المقبل.

الأهلى يبدأ رحلة استشكاف مودرن فيوتشر بحثاً عن لقب السوبر

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى رحلة استكشاف فريق مودرن فيوتشر بمشاهدة مبارياته المحلية للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه بحثاً عن التتويج بالسوبر الخميس المقبل.