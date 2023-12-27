شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة سيراميكا فى السوبر تحسم مصير مجموعة من لاعبى بيراميدز قبل انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى بيراميدز، برئاسة ممدوح عيد، مجموعة من لاعبى الفريق الكروى الأول تحت الاختبار النهائى، خلال مواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الخميس المقبل، لحسم المركز الثالث فى بطولة السوبر المحلى المقامة فى الإمارات.

واستقر مسئولو بيراميدز على أن تكون مواجهة سيراميكا الاختبار الأخير لمجموعة من لاعبى الفريق، حيث سيكون الأداء والنتيجة فى تلك المباراة هى الفيصل فى تحديد مصير هؤلاء اللاعبين قبل انتقالات شهر يناير.

وقرر المسئولون بالفريق السماوى على أن تكون مواجهة سيراميكا نقطة فاصلة فى مشوار العديد من اللاعبين بالمرحلة المقبلة، خاصة أن الإدارة قررت تغيير سياسة التعامل مع اللاعبين وخاصة المتخاذلين منهم لإعادة الانضباط للفريق فى المرحلة المقبلة.

وكانت إدارة بيراميدز قررت توقيع عقوبات مالية ضخمة على بعض اللاعبين الذين ترى الإدارة أنهم لم يقدموا المستوى أو المجهود المطلوب خلال مواجهة مودرن فيوتشر فى نصف نهائى السوبر.

ومن المقرر أن توقع إدارة بيراميدز عقوبات مالية على اللاعبين ممن تراهم تخاذلوا وتسببوا فى الخسارة من مودرن فيوتشر وعدم التمكن من التأهل لنهائى السوبر المحلى.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائى السوبر المحلى بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 14 / 13 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة فى أبوظبي فى إطار أول لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد، حيث تم تسديد 34 ركلة جزاء بواقع 17 ضربة لكل فريق، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى.