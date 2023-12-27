شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتقى المغربى أحمد بلحاج، مهاجم الجونة، لصدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 7 أهداف بعد هدفه في لقاء فريقه أمام إنبى، والذى حقق فيه المارد البترولى الفوز بهدفين مقابل هدف فى الجولة العاشرة من مسابقة دورى nile. ويأتى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة ومصطفى زيكو فى المركز الثانى برصيد 6 أهداف، بينما يأتى فادى فريد مهاجم سموحة والمغربى أحمد قندوسى لاعب سيراميكا فى المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

هدافو الدورى المصرى

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز